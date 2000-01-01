Курмаз Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курмаз Иван
Мать: Курмаз Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Поздняков Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Эсфирь Даниловна
Отец ребёнка: Поздняков Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздняков Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно