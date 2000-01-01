Курмаз Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаз Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курмаз Иван

Мать: Курмаз Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Поздняков Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Эсфирь Даниловна

Отец ребёнка: Поздняков Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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