Поздняков Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Анна Даниловна

Мать ребёнка: Курмаз Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Эсфирь Даниловна

Мать ребёнка: Курмаз Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курмаз Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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