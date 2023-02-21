Поздняков Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Анна Даниловна
Мать ребёнка: Курмаз Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Эсфирь Даниловна
Мать ребёнка: Курмаз Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курмаз Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно