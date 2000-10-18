Курмаз Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Курмаз Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Курмаз Иван
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Курмаз Анна Ивановна
Отец ребёнка: Курмаз Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курмаз Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Курмаз Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курмаз Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Курмаз Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курмаз Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курмаз Иван Ивановна
Отец ребёнка: Курмаз Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курмаз Иван
Смерть
Неизвестно