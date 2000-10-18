Курмаз Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаз Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Курмаз Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Курмаз Иван

Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Курмаз Анна Ивановна

Отец ребёнка: Курмаз Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курмаз Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Курмаз Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курмаз Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Курмаз Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаз Василий Ивановна

Отец ребёнка: Курмаз Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаз Иван Ивановна

Отец ребёнка: Курмаз Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаз Иван

Смерть
Неизвестно
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