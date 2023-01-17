Петухов Федор Иосифович
Место рождения
Дата рождения1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Петухов Иосиф Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Мать ребёнка: Петухова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Петухов Савелий Федорович
Мать ребёнка: Петухова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Петухов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Петухов Евсевий Федорович
Мать ребёнка: Петухова Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно