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Петухов Федор Иосифович

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Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Петухов Иосиф Петрович

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Петухов Иван Федорович

Мать ребёнка: Петухова Пелагея Семеновна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Петухов Савелий Федорович

Мать ребёнка: Петухова Пелагея Семеновна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Петухов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Петухов Евсевий Федорович

Мать ребёнка: Петухова Пелагея Семеновна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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