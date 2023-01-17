Крояла Мария
Место рождения
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиМежду 1826 и 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Между 1789 и 1835
Гражданство
Между 1789 и 1812
Княжество Молдавское
Крещение
До 1789
Работа или профессия
Между 1789 и 1835
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1812
Россия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Лукашева
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Между 1826 и 1835
Похороны
Между 1826 и 1835