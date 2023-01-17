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Крояла Мария

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Между 1826 и 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
Между 1789 и 1835
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
Между 1789 и 1812
Новоселица, Чернівецька область
Княжество Молдавское
Крещение
До 1789
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
Между 1789 и 1835
Новоселица, Чернівецька область
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1812
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Лукашева

Отец ребёнка: не указан

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Между 1826 и 1835
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
Между 1826 и 1835
Новоселица, Чернівецька область
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