Малышева (Тихомирова) Ольга Константиновна
Место рождения
Дата рождения10.05.1930
Дата смерти29.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Малышева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Малышев Борис Гаврилович
Рождение ребёнка
?.09.1953
Дочь: Малышева Римма Борисовна
Отец ребёнка: Малышев Борис Гаврилович
Смерть
29.10.1995
Пестрецово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область