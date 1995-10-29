Малышева (Тихомирова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Тихомирова) Ольга Константиновна

Место рождения

Пьяново, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.05.1930

Дата смерти

29.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930

Отец: Тихомиров Константин Григорьевич

Мать: Тихомирова (Королёва) Надежда Иосифовна

Пьяново, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1950

Муж: Малышев Борис Гаврилович

Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Малышева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Малышев Борис Гаврилович

Рождение ребёнка
?.09.1953

Дочь: Малышева Римма Борисовна

Отец ребёнка: Малышев Борис Гаврилович

Смерть
29.10.1995
Пестрецово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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