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Рогов Николай Анатольевич

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Место рождения

Пустоши, Шатура, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогов Анатолий Денисович

Мать: Рогова Валентина

Пустоши, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1983

Сын: Рогов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Рогова Надежда Васильевна

Пустоши, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1988

Сын: Рогов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Рогова Надежда Васильевна

Рошаль, Рошаль, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1990

Дочь: Рогова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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