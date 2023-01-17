Рогов Николай Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогов Анатолий Денисович
Мать: Рогова Валентина
Рождение ребёнка
11.11.1983
Мать ребёнка: Рогова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1988
Мать ребёнка: Рогова Надежда Васильевна
Рошаль, Рошаль, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1990
Дочь: Рогова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва