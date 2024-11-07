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Jantunen Martti Antinpoika

Место рождения

Kaimäki, Kaskiselkä, Antrea, Finland

Дата рождения

27.01.1878

Дата смерти

12.11.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1900

Жена: Jantunen (Kiljunen) Ida Maria Pietarintytär

Рождение ребёнка
09.01.1906

Дочь: Jantunen (Jantunen) Aino Siviä

Мать ребёнка: Jantunen (Kiljunen) Ida Maria Pietarintytär

Смерть
12.11.1959

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