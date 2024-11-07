Jantunen Martti Antinpoika
Место рожденияKaimäki, Kaskiselkä, Antrea, Finland
Дата рождения27.01.1878
Дата смерти12.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1900
Рождение ребёнка
09.01.1906
Дочь: Jantunen (Jantunen) Aino Siviä
Мать ребёнка: Jantunen (Kiljunen) Ida Maria Pietarintytär
Смерть
12.11.1959