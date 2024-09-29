Пестов Егор Назарович
Место рождения
Дата рождения07.04.1892 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1892 ст.
Отец: Пестов Назар Федорович
Мать: Пестова Ольга Даниловна
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №32/07.04/9/Егор/д.Ф.Х/Назар Федоров Пестов+Ольга Данилова В:д.Любцов Егор Данилов Чарушин Основание: Посемейные списки 1910г (609/1/197-111об.л)
Военная служба
1913
Основание: 609/1/236-45л "Призывные посемейные списки 1913г". 10/117/Пестов Егор Назарович/07.04.1892/ отец 54л, род.09.09.1858 мать 49л Холост, неграмотный, землепашество родн братья:Артемий 27л Ив... Показать все
Образование
1917
грамотный
Работа или профессия
1917
столяр дома согласно с/х переписи 1916-1917г
Смерть
После 1920
Основание: Посемейные списки 1910г (609/1/197-111об.л)