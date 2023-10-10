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Пестов Назар Федорович

Место рождения

Канахины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Вычислено 1885 г.р.
Вычислено 1892 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: Пестов Федор

Мать: не указана

Канахины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Сын: Пестов Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Пестов Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пестов Иван Назарович

Мать ребёнка: не указана

Канахины, город Киров, Кировская область
Дата рождения взята из св-ва о браке. Место рождения не указано, мб метрики не сохранились, т.к св-во выдано повторно.
Упоминание
26.01.1903
Пестовы, город Киров, Кировская область
(Метрическая книга 1903 ф237, оп 226, д.646) брак Пестов Михаил Иоаннов 1 брак, 19 лет д.Харламовской в приходе Вятского Воскресенского собора Кротова Александра Ильина - оба православные. Поручители... Показать все
Упоминание
1917
Подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1916-1917 гг (ГАКО ф. 574, оп.6, дело 1416) Есть во 2-й всероссийской переписи 1917 Дом 10: Пестов Назар Федорович 1. хоз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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