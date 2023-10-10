Пестов Назар Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: Пестов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Сын: Пестов Назарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Сын: Пестов Назарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения взята из св-ва о браке. Место рождения не указано, мб метрики не сохранились, т.к св-во выдано повторно.
Упоминание
26.01.1903
Пестовы, город Киров, Кировская область
(Метрическая книга 1903 ф237, оп 226, д.646) брак Пестов Михаил Иоаннов 1 брак, 19 лет д.Харламовской в приходе Вятского Воскресенского собора Кротова Александра Ильина - оба православные. Поручители... Показать все
Упоминание
1917
Подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1916-1917 гг (ГАКО ф. 574, оп.6, дело 1416) Есть во 2-й всероссийской переписи 1917 Дом 10: Пестов Назар Федорович 1. хоз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно