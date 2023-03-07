Щеголев Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголев Дмитрий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеголев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Щеголева Екатерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголева Екатерина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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