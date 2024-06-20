Кузьмина (Осинцева) Нина (Янина) Павловна 08.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмина (Осинцева) Нина (Янина) Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1928

Отец: Осинцев Павел Данилович

Мать: Одияк Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
05.01.1958

Дочь: Кашульская (Кузьмина) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Фёдорович

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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