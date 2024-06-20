Кузьмина (Осинцева) Нина (Янина) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1928
Отец: Осинцев Павел Данилович
Мать: Одияк Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
05.01.1958
Дочь: Кашульская (Кузьмина) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Фёдорович
Невельск, Невельский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно