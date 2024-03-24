Сидоренко Тимофей Власович
Место рожденияСмоленская губерния, Ельненский уезд, Богородицкая волость, деревня Ново-Шевелево
Дата рождения1884
Дата смерти?.11.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сидоренко Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Сидоренко Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Сидоренко Пелогея (Пелагея) Григорьевна
Смерть
?.11.1914