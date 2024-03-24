Сидоренко Тимофей Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Тимофей Власович

Место рождения

Смоленская губерния, Ельненский уезд, Богородицкая волость, деревня Ново-Шевелево

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сидоренко Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Пелогея (Пелагея) Григорьевна

Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Сидоренко Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Сидоренко Пелогея (Пелагея) Григорьевна

Смерть
?.11.1914

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