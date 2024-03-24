Сидоренко Пелогея (Пелагея) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Пелогея (Пелагея) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

16.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Андрей Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Андрей Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Тимофей Власович

Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Сидоренко Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Сидоренко Тимофей Власович

Смерть
16.08.1940
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область

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