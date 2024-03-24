Сидоренко Пелогея (Пелагея) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти16.08.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Сидоренко Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Сидоренко Тимофей Власович
Смерть
16.08.1940
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область