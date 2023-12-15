Бурова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Сын: Буров Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1978

Сын: Буров Игорь Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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