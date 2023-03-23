Каркина Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Каркин Феодор Иванов
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каркин Феодор Иванов
Смерть
После 1822