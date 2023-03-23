Каркина Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркина Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сидоров Пётр Феодоров

Отец ребёнка: Каркин Феодор Иванов

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каркин Феодор Иванов

Смерть
После 1822
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