Медведева (Гусарева) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти03.03.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гусарев Федор Тимофеевич
Мать: Гусарева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бедулина Евгения Иванова
Отец ребёнка: Медведев Иван Сафронович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.2001