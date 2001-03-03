Медведева (Гусарева) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Гусарева) Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

03.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гусарев Федор Тимофеевич

Мать: Гусарева Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Иван Сафронович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бедулина Евгения Иванова

Отец ребёнка: Медведев Иван Сафронович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.2001
Могилев, Могилёвская область
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