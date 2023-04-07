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Медведев Иван Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Медведев Сафрон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Ирина Федоровна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бедулина Евгения Иванова

Мать ребёнка: Медведева Ирина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977
Могилев, Могилёвская область
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