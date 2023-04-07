Медведев Иван Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Медведев Сафрон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бедулина Евгения Иванова
Мать ребёнка: Медведева Ирина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977