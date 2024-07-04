Самарцев Иосиф Прокофов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Самарцева Аграфена Федоровна
Саратовская область, Бековский район
Рождение ребёнка
16.04.1929
Дочь: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Самарцева Аграфена Федоровна
Милорадовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно