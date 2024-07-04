Самарцев Иосиф Прокофов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самарцев Иосиф Прокофов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Самарцев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Самарцева Аграфена Федоровна

Саратовская область, Бековский район
Рождение ребёнка
16.04.1929

Дочь: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Самарцева Аграфена Федоровна

Милорадовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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