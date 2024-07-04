Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна 16.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна

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Место рождения

Милорадовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.04.1929

Дата смерти

26.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1929

Отец: Самарцев Иосиф Прокофов

Мать: Самарцева Аграфена Федоровна

Милорадовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Специальный Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Специальный Григорий Иванович

Бракосочетание
03.12.1950

Муж: Специальный Григорий Иванович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.02.1956

Сын: Специальный Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Специальный Григорий Иванович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
26.12.1961

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