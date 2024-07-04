Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения16.04.1929
Дата смерти26.12.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Специальный Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Специальный Григорий Иванович
Бракосочетание
03.12.1950
Рождение ребёнка
02.02.1956
Сын: Специальный Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Специальный Григорий Иванович
Смерть
26.12.1961