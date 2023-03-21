Якушевич Валериан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевич Валериан Гаврилович

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Место рождения

Mogilev, Mogilev Region Belarus

Дата рождения

01.06.1878

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878

Отец: Якушевич Гавриил Игнатьевич

Мать: Якушевич Устинья Ильинишна

Mogilev, Mogilev Region Belarus
Рождение ребёнка
1902

Сын: Якушевич Сергей Валерьянович

Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Якушевич Игорь Валерьянович

Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1908

Дочь: Yakushevich Ариадна Валериановна

Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Якушевич Дмитрий Валерианович

Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна

Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1926
Vladikavkaz, North Ossetia–Alania Russia
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