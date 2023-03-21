Якушевич Валериан Гаврилович
Место рожденияMogilev, Mogilev Region Belarus
Дата рождения01.06.1878
Дата смерти1926
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878
Mogilev, Mogilev Region Belarus
Рождение ребёнка
1902
Сын: Якушевич Сергей Валерьянович
Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1905
Сын: Якушевич Игорь Валерьянович
Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1908
Дочь: Yakushevich Ариадна Валериановна
Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Якушевич Дмитрий Валерианович
Мать ребёнка: Якушевич Ольга Александровна
Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1926
Vladikavkaz, North Ossetia–Alania Russia