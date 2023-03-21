Якушевич Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Якушевич Сергей Валерьянович
Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1905
Сын: Якушевич Игорь Валерьянович
Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1908
Дочь: Yakushevich Ариадна Валериановна
Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Якушевич Дмитрий Валерианович
Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович
Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944
Kazan, Tatarstan Russia