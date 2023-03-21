Якушевич Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевич Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Якушевич Сергей Валерьянович

Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Якушевич Игорь Валерьянович

Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1908

Дочь: Yakushevich Ариадна Валериановна

Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Якушевич Дмитрий Валерианович

Отец ребёнка: Якушевич Валериан Гаврилович

Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944
Kazan, Tatarstan Russia
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