Шендрик (Титова) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1923
Дата смерти23.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923
Рождение ребёнка
16.02.1947
Сын: Шендрик Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Шендрик Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Шендрик Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2006