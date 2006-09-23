Шендрик (Титова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендрик (Титова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1923

Дата смерти

23.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923

Отец: Титов Михаил Никифорович

Мать: Титова Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
16.02.1947

Сын: Шендрик Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Шендрик Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Шендрик Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шендрик Вячеслав Иванович

Смерть
23.09.2006
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