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Шендрик Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1921

Дата смерти

31.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1947

Сын: Шендрик Анатолий Вячеславович

Мать ребёнка: Шендрик Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Шендрик Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шендрик Раиса Михайловна

Смерть
31.07.1988
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