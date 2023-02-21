Шендрик Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1921
Дата смерти31.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1947
Сын: Шендрик Анатолий Вячеславович
Мать ребёнка: Шендрик Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Шендрик Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шендрик Раиса Михайловна
Смерть
31.07.1988