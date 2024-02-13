Глухова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Яков Фролович
Отец ребёнка: Глухов Фрол Дементьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Глухов Фрол Дементьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Глухов Фрол Дементьевич
Смерть
Неизвестно