Глухова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Яков Фролович

Отец ребёнка: Глухов Фрол Дементьевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Глухов Анисим Фролович

Отец ребёнка: Глухов Фрол Дементьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Глухов Матвей Фролович

Отец ребёнка: Глухов Фрол Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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