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Глухов Яков Фролович

Место рождения

с.Серповое, Моршанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Фрол Дементьевич

Мать: Глухова Дарья

Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Жена: Глухова (Кривова) Евдокия Александровна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.

Сын: Глухов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Глухова (Кривова) Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно

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