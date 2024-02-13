Глухов Яков Фролович
Место рожденияс.Серповое, Моршанский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Фрол Дементьевич
Мать: Глухова Дарья
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Глухова (Кривова) Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно