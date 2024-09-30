Ниронен (Тикка) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1890
Отец: Тикка Иван Петрович
Бракосочетание
23.06.1918
Муж: Сакса Абрам Петрович
Бракосочетание
30.03.1922
Рождение ребёнка
18.04.1923
Дочь: (Ниронен) Эльза Васильевна
Отец ребёнка: Ниронен Василий Степанович
Рождение ребёнка
26.09.1924
Дочь: (Ниронен) Хильда Васильевна
Отец ребёнка: Ниронен Василий Степанович
Смерть
Неизвестно