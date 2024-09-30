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Ниронен (Тикка) Мария Ивановна

Место рождения

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1890

Отец: Тикка Иван Петрович

Мать: Тикка (Раски) Елена Павловна

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
23.06.1918

Муж: Сакса Абрам Петрович

Бракосочетание
30.03.1922

Муж: Ниронен Василий Степанович

Рождение ребёнка
18.04.1923

Дочь: (Ниронен) Эльза Васильевна

Отец ребёнка: Ниронен Василий Степанович

Рождение ребёнка
26.09.1924

Дочь: (Ниронен) Хильда Васильевна

Отец ребёнка: Ниронен Василий Степанович

Смерть
Неизвестно

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