Ниронен Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.03.1922
Рождение ребёнка
18.04.1923
Дочь: (Ниронен) Эльза Васильевна
Мать ребёнка: Ниронен (Тикка) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1924
Дочь: (Ниронен) Хильда Васильевна
Мать ребёнка: Ниронен (Тикка) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно