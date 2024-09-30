Ниронен Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниронен Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.03.1922

Жена: Ниронен (Тикка) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1923

Дочь: (Ниронен) Эльза Васильевна

Мать ребёнка: Ниронен (Тикка) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1924

Дочь: (Ниронен) Хильда Васильевна

Мать ребёнка: Ниронен (Тикка) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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