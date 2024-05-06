Григорьева Анастасия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Григорьев Карп
Мать: анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Королькова Кириянаа Садоховна
Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Королькова Анна Садоховна
Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1942
Дочь: Капустина (Королькова) Марья Садоховна
Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1942
Сын: Корольков Дмитрий Садохович
Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович
Смерть
1986