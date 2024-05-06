Григорьева Анастасия Карповна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева Анастасия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Григорьев Карп

Мать: анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Садофий Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Королькова Кириянаа Садоховна

Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Королькова Анна Садоховна

Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1942

Дочь: Капустина (Королькова) Марья Садоховна

Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1942

Сын: Корольков Дмитрий Садохович

Отец ребёнка: Корольков Садофий Иванович

Смерть
1986

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