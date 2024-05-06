Королькова Анна Садоховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаревич Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Василий
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кондратьева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Кондратьев Василий
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Захаревич Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Захаревич Виктор
Рождение ребёнка
1973
Сын: Захаревич Игорь Викторович
Отец ребёнка: Захаревич Виктор
Смерть
2015