Королькова Анна Садоховна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королькова Анна Садоховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Корольков Садофий Иванович

Мать: Григорьева Анастасия Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаревич Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Василий

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кондратьева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Кондратьев Василий

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Захаревич Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Захаревич Виктор

Рождение ребёнка
1973

Сын: Захаревич Игорь Викторович

Отец ребёнка: Захаревич Виктор

Смерть
2015

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