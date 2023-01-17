Карпов Афанасий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Пирогов Никифор Карпович
Мать: не указана
Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно