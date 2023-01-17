Пирогов Никифор Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Никифор Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Карпов Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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