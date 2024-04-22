Тремаскина (Алексеева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Бракосочетание
26.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Тремаскин Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Тремаскин Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Тремаскин Фёдор Александрович
Смерть
Неизвестно