Тремаскина (Алексеева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремаскина (Алексеева) Мария Петровна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
26.10.1901 ст.

Муж: Тремаскин Фёдор Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Тремаскин Фёдор Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1904 ст.

Сын: Тремаскин Пётр Федорович

Отец ребёнка: Тремаскин Фёдор Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Тремаскин Фёдор Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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