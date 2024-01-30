Калмычкин Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмычкин Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

05.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Прохорова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Калмычкина Феврония Кирилловна

Рождение ребёнка
25.06.1865

Сын: Калмычков Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Калмычкина Феврония Кирилловна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Калмычкин Вукол Егорович

Мать ребёнка: Калмычкина Феврония Кирилловна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмычкина Феврония Кирилловна

Смерть
05.12.1886
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
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