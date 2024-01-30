Калмычкин Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти05.12.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Прохорова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Калмычкина Феврония Кирилловна
Рождение ребёнка
25.06.1865
Сын: Калмычков Кузьма Егорович
Мать ребёнка: Калмычкина Феврония Кирилловна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Калмычкина Феврония Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1886