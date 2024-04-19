Калмычкина Феврония Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмычкина Феврония Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмычкин Егор Петрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Прохорова (Калмычкина) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Калмычкин Егор Петрович

Рождение ребёнка
25.06.1865

Сын: Калмычков Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Калмычкин Егор Петрович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Калмычкин Вукол Егорович

Отец ребёнка: Калмычкин Егор Петрович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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