Калмычкина Феврония Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Прохорова (Калмычкина) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Калмычкин Егор Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1865
Сын: Калмычков Кузьма Егорович
Отец ребёнка: Калмычкин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Калмычкин Егор Петрович
Смерть
Неизвестно