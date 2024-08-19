Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1826
Дата смерти27.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Муж: не указан
Первый муж: Нессельроде Дмитрий Карлович (1816 – ок.1859)
Упоминание
28.02.1850
Родился сын: Нессельроде Анатолий Дмитриевич.
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Арсений 1862-1912, XXXIII 62-56"
Смерть
27.03.1884