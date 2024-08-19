Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1826

Дата смерти

27.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848

Муж: не указан

Первый муж: Нессельроде Дмитрий Карлович (1816 – ок.1859)
Упоминание
28.02.1850
Родился сын: Нессельроде Анатолий Дмитриевич.
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Друцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Друцкий-Соколинский Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Арсений 1862-1912, XXXIII 62-56"
Смерть
27.03.1884
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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