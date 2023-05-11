Бобкова Пелагея?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Мамаева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бобков Василий Васильевич
Зиновка, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Смерть
После 1945