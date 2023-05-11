Бобкова Пелагея? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Пелагея?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Мамаева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бобков Василий Васильевич

Зиновка, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1945
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