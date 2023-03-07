Мамаева (Бобкова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти02.02.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Бобков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1930
Дочь: Калинина Анна Никитична
Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Никитина Надежда Никитична
Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость