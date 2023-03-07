Мамаева (Бобкова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Бобкова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Зиновка, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

02.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Бобков Василий

Мать: не указана

Зиновка, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.09.1930

Дочь: Калинина Анна Никитична

Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Никитина Надежда Никитична

Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Николай Никитич

Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Василий Никитич

Отец ребёнка: Мамаев Никита Федорович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Никита Федорович

Смерть
02.02.1988
Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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