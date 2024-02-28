Куйда Ермолай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуйда Ермолай Трофимович

Куйда Ермолай Трофимович

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

26.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1890 ст.

Отец: Куйда Трофим Петров

Мать: Зиновия Петрова

Метрическая книга церкви Николеавской села Семеновского 1892
Рождение ребёнка
1918

Сын: Куйда Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Документ, уточняющий потери А.Е. Куйда
Работа или профессия
17.03.1943
Работа в колхозе | Собирает вместе с другими колхозниками 1 миллион рублей на строительство танковой колонны | Газета «Известия» 1943 17 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куйда Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close