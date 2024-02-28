Куйда Ермолай Трофимович
Место рождения
Дата рождения26.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1890 ст.
Отец: Куйда Трофим Петров
Мать: Зиновия Петрова
Метрическая книга церкви Николеавской села Семеновского 1892
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куйда Александр Ермолаевич
Николаевка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Документ, уточняющий потери А.Е. Куйда
Работа или профессия
17.03.1943
Работа в колхозе | Собирает вместе с другими колхозниками 1 миллион рублей на строительство танковой колонны | Газета «Известия» 1943 17 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно