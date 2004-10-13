Пухлова (Шестерикова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухлова (Шестерикова) Таисия Григорьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.05.1917

Дата смерти

13.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917

Отец: Шестериков Григорий Петрович

Мать: Шестерикова Пелагея Петровна

Россия
Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1941

Дочь: Савинова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1947

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1951

Сын: Пухлов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1951

Сын: Пухлов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.10.2004
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