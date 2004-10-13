Пухлова (Шестерикова) Таисия Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.05.1917
Дата смерти13.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917
Россия
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
06.10.1941
Дочь: Савинова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1947
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1951
Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1951
Сын: Пухлов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Пухлов Алексей Александрович
Смерть
13.10.2004