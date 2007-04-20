Макарова (Григорьева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Григорьева) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1916

Дата смерти

20.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916

Отец: Тихонов Григорий Тихонович

Мать: Тихонова Анастасия

Рождение ребёнка
1937

Сын: Макаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович

Рождение ребёнка
01.07.1939

Дочь: Козлова Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Макарова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович

Рождение ребёнка
14.11.1956

Сын: Макаров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович

Смерть
20.04.2007
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