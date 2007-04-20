Макарова (Григорьева) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1916
Дата смерти20.04.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916
Отец: Тихонов Григорий Тихонович
Мать: Тихонова Анастасия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Макаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович
Рождение ребёнка
01.07.1939
Дочь: Козлова Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Макарова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович
Рождение ребёнка
14.11.1956
Сын: Макаров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макарович
Смерть
20.04.2007