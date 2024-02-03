Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1966
Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
15.10.1969
Дочь: Козлова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
20.08.1976
Сын: Козлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
21.10.1977
Дочь: Козлова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович