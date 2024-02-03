Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: Макаров Михаил Макарович

Мать: Макарова (Григорьева) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
17.01.1966

Сын: Козлов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
15.10.1969

Дочь: Козлова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
20.08.1976

Сын: Козлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
21.10.1977

Дочь: Козлова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Семёнович

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