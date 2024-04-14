Беспалов Тихон Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиМежду 1816 и 1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Бракосочетание
Между 1793 и 1796 ст.
Упоминание
1793 ст.
д. Беспалово Исповедная роспись: 18 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.884 двор №7
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Васса Тихоновна
Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1799 ст.
Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Беспалов Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Беспалов Филипп Тихонович
Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Беспалов Александр Тихонович
Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Анисья Тихоновна
Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна
д. Беспалово
Упоминание
1812 ст.
д. Беспалово Исповедная роспись: 37 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №230
Упоминание
01.03.1816 ст.
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 40 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.160об-161 двор № 339
Смерть
Между 1816 и 1824 ст.
д. Беспалово В ИВ 1824 жена - вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.640об двор № 353