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Беспалов Тихон Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Между 1816 и 1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Беспалов Марк Иванович

Мать: Беспалова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Между 1793 и 1796 ст.

Жена: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Упоминание
1793 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 18 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.884 двор №7
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Васса Тихоновна

Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Беспалов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Беспалов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Беспалов Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Беспалов Александр Тихонович

Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Анисья Тихоновна

Мать ребёнка: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Упоминание
1812 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 37 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №230
Упоминание
01.03.1816 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 40 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.160об-161 двор № 339
Смерть
Между 1816 и 1824 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово В ИВ 1824 жена - вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.640об двор № 353
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