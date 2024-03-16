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Беспалов Александр Тихонович

Место рождения

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Беспалов Тихон (Трифон) Маркович

Мать: Беспалова Дарья Степановна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Упоминание
1812 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 2 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №230
Упоминание
01.03.1816 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 4,5 года (ошибочно; верно - 5,5-6 лет). ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.160об-161 двор № 339
Смерть
Неизвестно

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