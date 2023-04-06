Горшенинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Горшенинъ Ефимъ
Мать: $52
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
29.08.1946
Рождение ребёнка
19.03.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966