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Горшенинъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Горшенинъ Ефимъ

Мать: $52

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Клавдия Сидорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Клавдия Сидорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Клавдия Сидорова

Рождение ребёнка
19.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Клавдия Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Клавдия Сидорова

Смерть
1966
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