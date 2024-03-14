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Илья Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

04.09.1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Филипп Лаврентьевич

Мать: Василиса Абрамовна

Бракосочетание
21.11.1849

Жена: Евдокия Семёновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители: по жениху: Никита Иванович и Михаил Яковлевич По невесте: некие Герасим Леонтьевич и Павел Леонтьевич - кто такие непонятно, указаны как крестьяне Василеьвки, но явно не так
Рождение ребёнка
09.11.1853

Дочь: Матрёна Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.09.1853
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: холера
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