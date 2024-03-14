Илья Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти04.09.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Филипп Лаврентьевич
Мать: Василиса Абрамовна
Бракосочетание
21.11.1849
Жена: Евдокия Семёновна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители: по жениху: Никита Иванович и Михаил Яковлевич По невесте: некие Герасим Леонтьевич и Павел Леонтьевич - кто такие непонятно, указаны как крестьяне Василеьвки, но явно не так
Рождение ребёнка
09.11.1853
Дочь: Матрёна Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1853
Причина смерти: холера