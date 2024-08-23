Филипп Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти04.09.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Лаврентий Моисеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1824
Жена: Василиса Абрамовна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Василиса Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Илья Филиппович
Мать ребёнка: Василиса Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Василий Филиппович
Мать ребёнка: Василиса Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Гаврила Филиппович
Мать ребёнка: Василиса Абрамовна
Смерть
04.09.1853