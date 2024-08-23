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Филипп Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

04.09.1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Лаврентий Моисеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1824

Жена: Василиса Абрамовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Василиса Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Илья Филиппович

Мать ребёнка: Василиса Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Василий Филиппович

Мать ребёнка: Василиса Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Гаврила Филиппович

Мать ребёнка: Василиса Абрамовна

Смерть
04.09.1853
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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