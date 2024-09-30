Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1825
Муж: Ниукканен Исаак
Рождение ребёнка
07.01.1829
Сын: Ниукканен Пауль Исаакович
Отец ребёнка: Ниукканен Исаак
Рождение ребёнка
16.10.1833
Сын: Ниукканен Андрей Исаакович
Отец ребёнка: Ниукканен Исаак
Смерть
Неизвестно