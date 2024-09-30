Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1825

Муж: Ниукканен Исаак

Рождение ребёнка
07.01.1829

Сын: Ниукканен Пауль Исаакович

Отец ребёнка: Ниукканен Исаак

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1833

Сын: Ниукканен Андрей Исаакович

Отец ребёнка: Ниукканен Исаак

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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