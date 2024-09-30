Ниукканен Исаак
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
07.01.1829
Сын: Ниукканен Пауль Исаакович
Мать ребёнка: Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
16.10.1833
Сын: Ниукканен Андрей Исаакович
Мать ребёнка: Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна
Смерть
Неизвестно