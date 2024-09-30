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Ниукканен Исаак

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1825

Жена: Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна

Рождение ребёнка
07.01.1829

Сын: Ниукканен Пауль Исаакович

Мать ребёнка: Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1833

Сын: Ниукканен Андрей Исаакович

Мать ребёнка: Ниукканен (Ситкойнен) Ева Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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