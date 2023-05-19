Сафронова (Самусенко) Марина Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Самусенко Игнатий Прохоров
Мать: Прасковья Евсеева
Бракосочетание
18.10.1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пономарева Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафронов Иоанн Павлов
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно