Сафронова (Самусенко) Марина Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Самусенко) Марина Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Самусенко Игнатий Прохоров

Мать: Прасковья Евсеева

Бракосочетание
18.10.1898

Муж: Сафронов Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пономарева Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Павел Иванов

Отец ребёнка: Сафронов Иоанн Павлов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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